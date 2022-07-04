Арестович прогнозирует, что Лисичанск - последний город, который захватила Россия
Взятие Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в Украине.
Такой прогноз сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.
"Мне уже с прогнозами терять нечего. Но это (Лисичанск - Ред.) последний успех российской армии в этой войне. Они могут взять еще села, но городов не возьмут", - сказал он в эфире программы Марка Фейгина.
"Посмотрим, как они будут брать Славянск и Краматорск", - добавил Арестович.
Также в этом эфире Арестович заявил, что армия России захватила фактически всю Луганскую область после отступления ВСУ.
Что касается Славянска, то мэр города заявил, что армия России уже в 10 км от города и обстреливает его из артиллерии.
Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.