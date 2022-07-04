Взятие Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в Украине.

Такой прогноз сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Мне уже с прогнозами терять нечего. Но это (Лисичанск - Ред.) последний успех российской армии в этой войне. Они могут взять еще села, но городов не возьмут", - сказал он в эфире программы Марка Фейгина.

"Посмотрим, как они будут брать Славянск и Краматорск", - добавил Арестович.

Также в этом эфире Арестович заявил, что армия России захватила фактически всю Луганскую область после отступления ВСУ.

Что касается Славянска, то мэр города заявил, что армия России уже в 10 км от города и обстреливает его из артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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