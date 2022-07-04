В России "празднуют" отход украинских войск от Лисичанска и захват армией РФ Луганской области.

Так, "Роскосмос" опубликовал фото космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, работающих на Международной космической станции, с флагами "ДНР" и "ЛНР".

Сообщается, что фото сделаны в честь "дня освобождения Луганской народной республики".

Фото: Роскосмос

При этом еще не вся Луганская область находится под контролем РФ. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, атаку россиян в Белогоровке украинские войска отбили.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.