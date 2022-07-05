Силы "ЛДНР" после установления Россией контроля над всей территорией Луганской области "перемещаются на донецкое направление".

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин, передают российские СМИ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что после захвата Луганской области россияне планируют атаковать Бахмут. Эксперты считают, что пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее.

При этом конечной стратегией здесь "будет создание еще одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянск и Краматорск".

При этом советник главы ОПУ Алексей Арестович прогнозирует, что Лисичанск - последний город, который захватила Россия.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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