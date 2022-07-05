Решающее сражение за Украину будет происходить не на востоке, а на юге страны, где ВСУ начали контрнаступление, считает военный эксперт аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании Нил Мелвин.

Его слова цитирует Sky News.

По его мнению победа РФ в Луганской области является тактической, однако "ключевое военное сражение еще впереди".

Мелвин сравнил последние бои в Луганской области с масштабными сражениями за скудные территориальные приобретения, характерными для Первой мировой войны.

"Я думаю, что это тактическая победа России, за которую ей пришлось заплатить огромную цену. 60 дней ушло на то, чтобы добиться очень медленного прогресса. Я думаю, что русские могут объявить о какой-то победе, но ключевое военное сражение еще впереди", - заявил эксперт.

По его словам, решающее сражение за Украину, скорее всего, произойдет не на востоке, где Россия наносит основной удар, а на юге, где Украина начала контрнаступление с целью отвоевать территорию.

"Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится к Украине, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских", - сказал Мелвин.

Отметим, ранее об освобождении захваченного россиянами Херсона уже в августе заявлял советник главы ОП Алексей Арестович.

Также мы писали, что по словам руководителя ГУР Минобороны Буданова, война в Украине может закончиться в 2023 году, первые победы будут уже в этом августе.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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