Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов считает, что первые победы Украины над врагом следует ожидать в августе 2022 года.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. (Это - Ред.) первый перелом", - сказал Буданов.

Вместе с тем, он отказался рассказывать подробности, но спрогнозировал, что окончанием войны с РФ должен стать выход Украины на границы 1991 года. Это, по его словам, может произойти уже в 2023-м.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно сократятся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", - добавил Буданов.

Глава ГУР также заявил, что для него окончанием войны будет именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую РФ сделала", - сказал Буданов.

На вопрос о томя, когда может закончиться война в Украине и что для этого нужно, он заявил: "Следующий год, я так считаю".

При этом глава ГУР считает, что возможны два сценария свержения нынешней российской власти.

"Возможны всего два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, управлявший ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк", - предположил Буданов, добавив, что таким образом произойдет так называемая "депутинизация".

Вторым вариантом Буданов назвал "развал России на несколько частей, на три и более".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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