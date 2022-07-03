Война в Украине может затянуться. Россия повсеместно применяет стратегию замораживания конфликта, чтобы сдерживать пострадавшие страны от развития.

Такое мнение высказал бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен во время своего визита в Киев.

"Самый большой риск сейчас – это затянувшийся конфликт. Россияне – мастера затяжных конфликтов. Вы только посмотрите на Грузию – в Южной Осетии это длится с 2008 года, в Крыму – с 2014-го, на Донбассе тоже. В Молдове, в Приднестровье они уже десятилетиями. Так что они специалисты в этом.

И меня беспокоит то, что затяжной конфликт служит целям Путина, потому что он считает, что пока на востоке Украины будет тлеющий или замороженный конфликт, он будет препятствовать тому, чтобы Украина добилась реального прогресса, прогресса в сближении с Евросоюзом, с НАТО, также прогресса в экономике.

Он знает, что, если конфликт на востоке Украины будет продолжаться, восстановление будет проходить тяжелее. Так что я думаю, что самый большой риск сейчас в том, что его цель (Путина, – Ред.) – это затягивание конфликта. Он не может одержать полную победу. Но с другой стороны, он просто попытается тянуть это бесконечно", - считает Расмуссен.

Ранее и в британском издании заявили, что Путину нужна затяжная война в Украине.

А в ГУР Минобороны прогнозируют, что война в Украине затянется до зимы.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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