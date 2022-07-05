Потери России с начала вторжения в Украину составили порядка 48 тыс. убитых и еще около 67 тыс. раненных военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Ходорковский Live".

"Потери армии России за 132 дня войны составляют до 115 тыс. убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тысяч жителей, а частные военные компании - до 12 тысяч. Остальные - раненые. От воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы", - заявил Подоляк.

Ранее Генштаб ВСУ заявлял, что, по состоянию на 1 июля, потери РФ составили почти 36 тыс. человек личного состава. Как видим, цифра сильно отличается от данных Подоляка. Либо же Генштаб публикует потери только непосредственно армии, без учета ЧВК.

Также накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что во время наступления на Лисичанск и Северодонецк войска РФ потеряли в бою около семи тысяч солдат.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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