Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что во время наступления на Лисичанск и Северодонецк войска РФ потеряли в бою около семи тысяч солдат.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

"По нашим подсчетам, где-то три бригады полегли и два-три танковых батальона. Это где-то тысяч семь, не меньше, возможно, больше", - сказал он.

Арестович также сказал, что Лисичанск в Луганской области станет последним большим успехом РФ в этой войне.

"Это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", - сказал он.

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Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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