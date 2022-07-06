Следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск, считает британская разведка.

Об этом говорится в отчете разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Британии.

Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма, сообщает разведка Британии.

По ее данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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