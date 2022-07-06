РФ превратила Запорожскую АЭС в военную базу. Это угрожает как самой атомной электростанции, так и тысячам ее сотрудников.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам рабочих Запорожской АЭС, в марте после захвата объекта более 500 российских солдат развернули на его территории батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов. Позиции украинской армии находятся буквально в нескольких километрах от АЭС на противоположном берегу Днепра, однако ВСУ не могут атаковать оккупантов, боясь повредить ядерные реакторы.

По данным WSJ, в июне российские военные разместили на АЭС РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры. Земля вокруг станции изрыта траншеями. При этом на АЭС находятся технические специалисты российской государственной корпорации "Росатом", они обустроили свою базу в охраняемом бункере и говорят, что прибыли сюда для оказания консультативной помощи.

"Похоже, что это одна из тактик России: взять объект критически важной инфраструктуры и использовать его в качестве щита. Мы не собираемся штурмовать станцию. Единственный способ - окружить ее, захватить прилегающие районы и попросить их уйти", - сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В настоящее время на станции находится около 500 российских военных.

Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация АЭС может привести к новой ядерной катастрофе на территории Украины. WSJ отмечает, что на прошлой неделе со станции в МАГАТЭ в очередной раз на три дня перестали поступать данные мониторинга.

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