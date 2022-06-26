Российские оккупанты 24 июня укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской атомной электростанцией, в частности, возвели фортификационные сооружения.

Об этом сообщило ГП "НАЭК "Энергоатом" в Телеграм-канале.

"Кроме того, рядом с поселком Мичурина замечено РСЗО. Они вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы", - отметили в компании.

Ранее мы писали, что российские военные запугивают работников Запорожской атомной электростанции и угрожают жителям Энергодара. По данным компании "Энергоатом", один из представителей "власти" оккупантов по имени Александр Геннадьевич с позывным "Волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. На собрании он заявил, что с 1 сентября АЭС полностью перейдет под контроль России и "Росатома".

В то же время Украина рассматривает вопрос полной остановки находящейся в оккупированном Энергодаре Запорожской АЭС в случае малейшей угрозы потери контроля над захваченной российскими войсками станцией. Однако позже в "Энергоатоме" данную информацию опровергли.

Напомним, война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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