Российские военные запугивают работников Запорожской атомной электростанции и угрожают жителям Энергодара.

Об этом сообщает компания "Энергоатом" в своем Телеграме.

По данным компании, вчера, 15 июня, один из представителей "власти" оккупантов по имени Александр Геннадьевич с позывным "Волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. На собрании он заявил, что с 1 сентября АЭС полностью перейдет под контроль России и "Росатома". Поэтому следует готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"В очередной раз подчеркиваем: это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временный захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору", - написали в "Энергоатоме".

Также компания поблагодарила каждого из работников ЗАЭС за мужество, выдержку и самоотверженную работу в сверхсложное для всей Украины время.

В мае "Энергоатом" информировал, что захваченная Запорожская станция продолжает работать в энергосистеме Украины. И обеспечивает энергией промышленные объекты.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

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