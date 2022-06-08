Глава украинского государственного монополиста в сфере атомной энергетики НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские АЭС будут превращены в укрепрайоны с противотанковыми средствами и системами ПВО.

Об этом Котин сообщил в эфире телемарафона.

По словам Котина, Кабмин и СНБО поддержали соответствующую инициативу. Сейчас ведется работа по созданию специальных групп. В первую очередь, объекты хотят оснастить системами ПВО, а потом и противотанковыми средствами, рассказал Котин.

Напомним, на Чернобыльской АЭС впервые с начала вторжения РФ заработали датчики, и в МАГАТЭ озвучили новые данные об уровне радиации.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.