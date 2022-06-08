В МАГАТЭ заявили, что датчики радиационного фона вокруг ЧАЭС впервые с начала вторжения РФ начали передавать данные о радиации.

Об этом пишет CNN.

Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что показатели в норме, а запуск датчиков, по его словам, это "очень позитивный шаг вперед для ядерной безопасности в Украине".

Пока датчики не работали, это "что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки в этом районе, особенно когда он находился под российской оккупацией", сказал Гросси.

По его словам, запуск осуществился с "технической помощью МАГАТЭ".

Напомним, после российского вторжения датчики в Чернобыльской зоне отчуждения фиксировали повышенный радиационный фон.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.