В России опровергают, что российские солдаты, которые находились в Чернобыльской зоне, проучили большие дозы облучения.

Постпредство РФ в Вене направило в МАГАТЭ ноту, в которой названы ложными утверждения в СМИ "о неминуемом развитии острой лучевой болезни у российских военнослужащих после посещения Рыжего леса".

Напомним, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения - 24 февраля.

А 31 марта российские военные покинули Чернобыльскую атомную электростанцию, составив и подписав "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС". Мэр Славутича Юрий Фомичев тогда сообщил, что при выходе из Чернобыльской АЭС российские войска забрали с собой украинских нацгвардейцев, ранее взятых в плен.

"Страна" публиковала снятое с беспилотника видео позиций российской армии, которые та обустроила в Чернобыльской зоне.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.