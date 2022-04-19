В интернете появилось снятое с беспилотника видео позиций российской армии, которая та обустроила в Чернобыльской зоне.

Ролик опубликовал Телеграм-канал национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Разрытая земля, сваленные деревья – это брошенный лагерь оккупантов в освобожденной от российских военных Чернобыльской зоне. Хотя это и не Рыжий лес, окапываться там – очень плохая идея", - сказано в комментарии к видео.

Также в "Энергоатоме" сообщали, что со вчерашнего дня в Чернобыле снова полноценно заработали украинские подразделения ГСЧС. В течение длительного времени места дислокации спасателей были оккупированы российскими войсками и потерпели значительные разрушения.

Напомним, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения - 24 февраля.

А 31 марта российские военные покинули Чернобыльскую атомную электростанцию, составив и подписав "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС". Мэр Славутича Юрий Фомичев тогда сообщил, что при выходе из Чернобыльской АЭС российские войска забрали с собой украинских нацгвардейцев, ранее взятых в плен.