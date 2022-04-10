На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) прошла вторая ротация персонала с начала оккупации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЧАЭС.

"9 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник ЧАЭС из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками РФ. Среди вернувшихся: 40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию ​​для ротации; 11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в целом их смена вместо 12 часов продолжалась более 1000). Двое работников, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от захватчиков Иванковский район", - говорится в сообщении.

В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного сотрудника из находившихся на станции в момент ее захвата.

Напомним, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения украинской Нацгвардии и взяли объект под свою охрану.

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