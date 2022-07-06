На оккупированной территории Херсонской области отключены YouTube и запрещенный в РФ Instagram.

Об этом сообщил пресс-секретарь назначенной россиянами "военно-гражданской администрации" Сергей Мороз в Telegram.

"Мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально", - сообщил он, не раскрыв подробностей.

По его словам, указанные ресурсы отключили несколько дней назад.

При том что YouTube в РФ не запрещен, в отличие от Instagram.

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