Офис генпрокурора Украины обратился к министерству юстиции Турции с просьбой провести расследование в отношении трех судов, которые могут быть причастны к транспортировке зерна из Херсона.

Об этом сообщает Reuters.

В письме ОГПУ, с которым ознакомилось агентство, говорится, что суда отправлялись из главного зернового терминала Крыма в Севастополе в апреле и мае, и потребовало от Анкары получить документацию об их грузе и прибытии в турецкие порты.

Все три крупных сухогруза — "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" — принадлежат дочерней компании российской государственной компании "Объединенная судостроительная корпорация", находящейся под санкциями.

Ранее мы писали, что Турция начала расследование происхождения зерна на борту российского корабля, стоящего на якоре у черноморского порта Карасу, после того, как Украина заявила, что груз был украден. На данный момент судно еще не пришвартовалось и не разгрузилось. Оно ждет в порту, пока Турция расследует происхождение и траекторию груза, заявили анонимно официальные лица в комментарии Bloomberg.

Также "Страна" сообщала, что за время войны Россия вывезла из Украины зерна на четверть миллиарда долларов.

Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на результативность переговоров по зерновому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что переговоры могут начаться в течение семи-десяти дней.