Турция расследует происхождение зерна на борту задержанного российского корабля
Турция начала расследование происхождения зерна на борту российского корабля, стоящего на якоре у черноморского порта Карасу, после того, как Украина заявила, что груз был украден.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.
Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил в пятницу, что Украина призвала Турцию "принять необходимые меры" в отношении судна "Жибек жолы", которое покинуло оккупированный Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту.
После этого судно задержали в Турции. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что судно было российским, но сказал, что Москва все еще работает над выяснением того, что произошло.
На данный момент судно еще не пришвартовалось и не разгрузилось. Оно ждет в порту, пока Турция расследует происхождение и траекторию груза, заявили анонимно официальные лица в комментарии Bloomberg.
Ранее мы писали, что за время войны Россия вывезла из Украины зерна на четверть миллиарда долларов.
Также сообщалось о ходе переговоров Украины с Турцией и ООН об экспорте зерна.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.
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