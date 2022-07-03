Турецкая таможня задержала грузовое судно, идущее под флагом России и перевозившее украинское зерно. Об этом заявил посол Украины Василий Бондар в эфире всеукраинского марафона.

"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал он.

Также Бондар добавил, что запрос Офиса генпрокурора предусматривает арест судна и конфискацию имущества, а также арест всех причастных.

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - уточнил он.

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