Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно "Жибек Жолы", которое ходит под российским флагом и перевозит украинское зерно, незаконно вывезенное из Бердянска, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар.



"В порт Карасу вошел корабль "Жибек Жолы" из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турции", - написал он в Фейсбуке, приложив фото судна.



О судне "Жилбек Жолы" ранее говорил Офис генпрокурора Украины.

В письме от 30 июня ведомство уведомило турецких коллег о том, что в порт Карасу движется российское судно с украденным зерном, потребовала изъять образцы зерна и провести судебную экспертизу.

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