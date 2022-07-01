В Офисе президента отреагировали на заявления Турции о подготовке переговоров с Россией и Украиной.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, это "пока предварительные только разговоры".

"Все что будет инициировано - будет инициировано президентом Зеленским. Он прямо всегда говорит о том, что будем вести переговоры тут, обсуждать такие-то темы, предложения… Пока президент Зеленский этого не заявляет", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, о том, что "ведется работа" над переговорами с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ними вывоз украинского зерна по Черному морю.

Напомним, что из-за блокировки России Украина потеряла не менее 2/3 экспорта зерновых. Около 4 млн тонн зерна оказались заблокированными в портах после вторжения России в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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