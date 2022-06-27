Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "сейчас не время для переговоров" Киева и Москвы.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

"Президент Зеленский дал очень четкий ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда будет в подходящей позиции, то есть когда она снова займет позицию силы", - говорит источник.

Напомним, ранее глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявлял, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться "переговорная позиция" Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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