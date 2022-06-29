Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры с РФ возможны только после ее поражения в Украине.

"Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого - к примеру, ошибки минского протокола, который не смог обеспечить длительный мир в регионе", - сказала Трасс во время публичного форума на саммите НАТО.

Ранее НАТО заявило Зеленскому о необходимости победить Россию только военным путем - об этом говорил премьер Бельгии Александр де Кро.

Напомним, Зеленский считает, что "сейчас не время для переговоров" Украины и РФ.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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