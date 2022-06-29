Иностранные инвесторы, которые из-за санкций так и не смогли получить выплаты по российским суверенным еврооблигациям, решают сейчас вопрос о том, добиваться ли компенсации по этим бумагам.

Владельцы не менее 25% выпущенных бумаг, объединившись, могут предъявить долг к погашению "без дополнительных формальностей".

Однако, как отмечает Bloomberg, инвесторы могут не торопиться с решением, так как условия выпусков облигаций предполагают, что срок давности по таким требованиям пройдет только через три года с даты платежа. Если в течение этого времени с России снимут санкции, выплаты купонов по облигациям в валюте будут снова возможны.

Как писала "Страна", международное рейтинговое агентство Moody's выступило с официальным заявлением о том, что Россия допустила дефолт по евробондам. То же самое заявил Белый дом.

Также мы сообщали, что Беларусь решила исполнять свои долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Такое постановление приняли Совмин и Нацбанк.

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - сказали в правительстве страны.