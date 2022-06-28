Международное рейтинговое агентство Moody's выступило с официальным заявлением о том, что Россия допустила дефолт по евробондам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Также, по информации агентства, о дефолте России объявил и Белый дом.

Ранее Bloomberg написал, что в России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. И что это случилось впервые с 1918 года.

В воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов по гособлигациям в размере 100 миллионов долларов. Пропуск платежей считается дефолтом. Это произошло, поскольку валютные резервы центрального банка России с весны заморожены из-за санкций, а крупнейшие банки изолированы от финансовой мировой системы. Bloomberg пишет, что это признак того, что РФ превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

Между тем в Кремле не согласились с выводами Bloomberg о том, что в России произошел технический дефолт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления "абсолютно неправомерными", поскольку необходимый платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, - "не наша проблема".

"Страна" разбиралась "Случился ли у России дефолт и что это значит для РФ и мировой экономики".