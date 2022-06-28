Беларусь решила исполнять свои долговые обязательства по евробондам в национальной валюте.

Такое постановление приняли Совмин и Нацбанк, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - сказали в пресс-службе.

Ранее об оплате внешних долгов в рублях заявила Россия. Однако в конце апреля Минфин России исполнил в долларах обязательства по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах. В ведомстве рассказали, что выплата купонного дохода и погашение евробондов Россия-2022 в сумме 564,8 миллиона долларов, а также выплата купонного дохода по евробондам Россия-2042 в сумме 84,4 миллиона долларов доведены до платежного агента по этим еврооблигациям - Citibank, N.A., London Branch.

Между тем вчера международное рейтинговое агентство Moody's выступило с официальным заявлением о том, что Россия допустила дефолт по евробондам. То же самое заявил Белый дом.