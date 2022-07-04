Турция ждет от России ответа на предложение о встрече в Стамбуле по поводу вывоза зерна из Украины. Об этом заявил агентству Anadolu глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить эту встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Чавушоглу добавил, что проблема создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины должна быть решена с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева.

"План ООН отвечает экспортным интересам и России, и Украины. Однако для вывоза украинского зерна, необходимо создать безопасный коридор, без угрозы морских мин. Сегодня продовольствие в мире сильно подорожало. Мы выступаем за то, чтобы проблема была решена в интересах и Киева, и Москвы", - сказал министр.

План ООН он назвал не только объективным, но и реализуемым.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, о том, что "ведется работа" над переговорами с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В Офисе президента подтвердили это, заявив, что это "пока предварительные только разговоры".