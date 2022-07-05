Назначенные Россией "власти" Запорожской области заявили о договоренности об экспорте зерна в страны Ближнего востока.

Об этом сказал в интервью ТАСС "глава Запорожской ВГА" Евгений Балицкий.

"В основном это Ближний Восток: Ирак, Иран, Саудовская Аравия", - заявил он.

По словам Балицкого, один из крупнейших контрактов сейчас заключен с Ираном - на поставку 150 тыс. тонн зерна. Кроме того, по словам "главы ВГА" зерно у местных фермеров закупают агротрейдеры и госкомпании РФ.

"Порядка $200 за тонну зерна фермер получает, а это прекрасно, ведь у него себестоимость порядка $120 даже с учетом длительного хранения, которое было вынужденным", - заявил Балицкий.

Напомним, что Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна с захваченных территорий.

Ранее мы также писали, назначенные РФ "власти" Херсонской области хотят убрать границу с Крымом для вывоза зерна.

Кроме того, сообщалось, что Турция расследует происхождение зерна на борту задержанного российского корабля по просьбе Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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