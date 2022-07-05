Украина пока не готова освобождать Херсон, хотя ВСУ расположены в 17 километрах от него.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН.

"Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения", - заявил он.

По его мнению, в Генштабе ВСУ может быть принято решение продвигаться, то есть, улучшать позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях.

Напомним, что в последнее время участились разговоры о наступлении ВСУ на Херсон, но официально она не подтверждалась.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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