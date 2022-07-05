ЦИК России проведет в Ростове-на-Дону семинар для аналогичных структур в "ДНР" и "ЛНР". Семинар проведет курирующий Ростовскую область зампред российского ЦИК Николай Булаев.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным источников издания, сейчас идет техническая подготовка к возможным "референдумам" о вхождении в состав РФ.

По данным газеты, подготовительные работы по этому голосованию должны быть окончены в августе. При этом источники издания не подтверждают назначения "референдумов" на 11 сентября, когда в России проходит единый день голосования.

Ранее о дате 11 сентября сообщал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

В отдельном материале мы разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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