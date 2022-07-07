Анализируем 134-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 7 июля

Событий на фронте сегодня не так много (в отличие от обстрелов по тылам - Славянску, Краматорску, Харькову, Николаеву, Донецку и другим городам).

Сводки Генштаба сообщают, что штурмовые действия противник ведет под Харьковом, Славянском, Бахмутом.

К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Под Славянском противник снова пытался полностью овладеть Богородичным, но, как заявляет Генштаб, не смог. В направлении Северска со стороны Лисичанска был штурм Григорьевки и Вехнекаменского.

К востоку и югу от Бахмута продолжаются бои у Берестового и Вершины. Оттуда противник, по данным Генштаба, отошел. А вот в Спорном, о захвате которого вчера заявляла "ДНР", россияне "закрепляются на окраинах".

Утром сообщалось была попытка штурма Добрянки на севере Херсонской области (под Высокопольем), но ее, по данным Генштаба, удалось отбить.

Если брать главный театр военных действий - Донбасс - то здесь расклад, по данным советника главы ОП Арестовича, таков.

Главная ударная группировка РФ сосредоточена на Славянском направлении - со стороны Изюма и Лимана. На этих участках фронта противник расположил до 25 батальонных тактических групп.

Также "в разгоне" находится попаснянская группировка противника, которая "радостно пытается добраться в сторону Бахмута" с востока и юга. Задача - блокировать город и окружить.

Третья группа российских войск пытается брать "в лоб" линию Северск-Бахмут.

Отметим, что исход боев за эту линию, а также к северу от Славянска, окажет решающее воздействие на всю кампанию на Донбассе. Если россияне смогут прорывать оборону под Северском и Бахмутом и взять эти города, а также блокировать с севера и запада Славянск (где наступает изюмская группировка), то это может привести к угрозе окружения украинских войск на севере Донецкой области и, возможно, к отходу ВСУ из славянско-краматорской агломерации.

Украинские войска, естественно, будут прилагать усилия, чтоб избежать подобного исхода и закрепиться на линии Северск-Бахмут и не дать россиянам продвинуться к северу от Славянска. Собственно, именно в расчете на такой исход Арестович и заявлял, что после Лисичанска РФ не сможет захватить ни одного другого крупного города.

Так или иначе, но битва разворачивается уже сейчас.

К слову, сегодня российское минобороны заявило, что в подразделениях проходят мероприятия "по восполнению боевых возможностей". Военные отдыхают и получают посылки из дому, заявило ведомство.

Сегодня об оперативной паузе в российском наступлении сообщал и американский "Институт изучения войны". По его данным, пауза нужна россиянам в рамках подготовки к "более масштабным операциям". При этом полной остановки боев такая пауза не требует.

Причем после паузы не исключается российские наступление не только на Донбассе, но и в сторону Запорожья. Такую информацию со ссылкой на разведданные озвучила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Также "Институт" предполагает, что Украина продолжает готовить контрнаступление в Херсонской области, что заметно по участившимся артиллерийским и ракетным ударам со стороны ВСУ. Такое контрнаступление тесно увязано с поступлением западных тяжелых вооружений.

На данный момент их количество уже позволяет наносить противнику точечный урон по его военным и логистическим объектам в тылу. Но еще не позволяет переломить коренным образом ситуацию на фронте. Это видно по количеству передаваемых вооружений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня сообщил, что в Украине уже девять ракетных систем залпового огня натовских образцов - Himars и его аналогов. Очевидно, что на фронте нужно оперировать десятками таких комплексов. И даже если пришлют втрое больше этих установок, это восполнит украинские потери, но не сделает огневую мощь Украины выше, чем она была на момент начала вторжения.

Собственно, сам Данилов и сказал, что с таким количеством соответствующих ракетных систем Украина пока может вести лишь оборонительную войну.

Из других новостей, которые обсуждались сегодня - украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Судя по видео, туда высадился десант и поставил флаг. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Накануне известий о флаге украинские военные сообщили, что россияне выпустили две ракеты по Змеиному и повредили причал. То есть можно предположить, что украинцы высадились на Змеином, после чего Россия нанесла удар по острову.

Позже минобороны РФ сообщили, что после установки флага по острову нанес удар самолет ВКС России, "в результате часть украинских военнослужащих была убита, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области".

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке опроверг гибель украинских военных на Змеином.

А позже рассказал подробности как проходила операция, подтвердив российский удар по острову, но не гибель военных.

В Генштабе сообщили, что первыми к острову подошли военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.

Они приблизились к острову с помощью подводных средств передвижения и обследовали зону вокруг на предмет противолодочных и противодесантных мин. Затем спецназовцы организовали проход для подхода катеров основной группы и подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров высадились инженеры, которые расчистили в минных заграждениях проход для остальной группы.

Далее прошел второй этап высадки, военные обследовали остров, после чего подняли украинский флаг.

В это время российские корабли уже выдвинулись к Змеиному. Но, по данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен уже после того, как украинские военные в полном составе и без потерь покинули остров.

Также сегодня видели дым над морем вблизи Одессы. Как оказалось, Россия выпустила 2 ракеты Х-31 с самолета Су-30, одна из них попала в танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы. Он дрейфовал без экипажа с остатками дизтоплива на борту после обстрела в начале вторжения.

Сейчас там горят остатки груза. Вторая ракета "самоликвидировалась" над морем, сообщили украинские военные.

Джонсон всё. Что изменится для Украины?

Сегодня впервые за долгое время главные мировые события происходят не в Украине. Но они тесно с ней связаны. В отставку подал один из главных союзников Киева на Западе - британский премьер Борис Джонсон.

Сам его уход с Украиной никак не связан - внешне это следствие громкого гей-скандала в правительстве Британии, а также со скандалом с вечеринками во время карантина.

Но Джонсон был по сути главным сторонником на Западе войны Украины с Россией "до победного конца". И закономерен вопрос - не изменится ли позиция Лондона с уходом Джонсона.

Сам он уже пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется". То, что отставка премьер-министра не изменит политику Великобритании по отношению к Украине, заявил сегодня и Владимир Зеленский.

В экспертных кругах тоже распространено мнение, что отставка Джонсона мало повлияет на отношение Лондона к Украине и вообще на внешнюю политику Британии.

Потому как консерваторы все равно останутся у власти, да и в британской элите существует консенсус относительно необходимости противостоять России и помогать Украине воевать с Москвой (чего стоит хотя бы программная речь главы МИД Лиз Трасс). И у крупнейшей оппозиционной партии - лейбористов - позиция практически аналогичная.

Однако нельзя недооценивать роль личности Джонсона.

Он эксцентричный и крайне амбициозный человек, который видел себя в роли великого правителя уровня Черчилля. Это объясняет многие его действия - и Брексит (именно он довел дело до реального выхода Британии из ЕС), и жесткая позиция по войне в Украине, где он хотел взять на себя роль вождя западного мира по противостоянию России, и проекты создания новых объединений в Европе в составе Британии, Польши и Украины.

При этом во многих случаях он шел наперекор воли леволиберального истеблишмента, который правит сейчас в крупнейших странах западной Европы и в США. Поэтому западные элиты Джонсона никогда не любили, воспринимая его как британскую версию Трампа. И сейчас они наверняка попытаются помочь поставить лояльного себе нового премьера, а в перспективе, возможно, даже повернуть вспять брексит (одним из главных идеологов которого был Джонсон), проведя новый референдум о возвращении в ЕС.

Что касается внешней политики, если этот план сработает, то Британия будет действовать четко в фарватере администрации Байдена. И это будет означать, например, что если Байден, Шольц и Макрон придут к какому-то общему мнению, что дальше нужно делать по войне в Украине, то Лондон это понимание торпедировать не будет и британский премьер не полетит срочно в Киев, чтоб убедить Зеленского с этим пониманием не соглашаться.

Также британские СМИ еще в бытность Джонсона "полноценным" премьером объясняли его повышенный интерес к Украине попыткой отвлечь от проблем на внутреннем фронте и от скандалов в правительстве.

Известна карикатура Times на тему того, что война в Украине использовалась премьером именно в этих целях - снять внутренние угрозы своему правлению.

И, хотя это не отменяет элитного консенсуса в Британии относительно противодействия России, с новым премьером тема Украины может стать не столь "первостатейной" в британской политике.

На пути к рецессии

Набирают обороны негативные явления в экономике, вызванные в том числе войной в Украине.

Нефть марки Brent сегодня впервые за три месяца стала дешевле ста долларов за баррель. Фьючерсы упали на 94 цента, или до 99,75 доллара за баррель.

Причина, как пишет Reuters - опасения по поводу возможной глобальной рецессии и, соответственно, падения спроса на нефть. На фоне снижения нефтяных цен слабеет и рубль.

Только газ продолжает дорожать - но здесь это происходит ввиду связанного с санкциями дефицита.

Сегодня стоимость газа на европейских биржах превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Ранее такой высокий показатель был 2 марта.

Цены растут с начала недели на фоне ожидания остановки "Северного потока" с 11 июля, о чем объявила Россия. Из-за санкций против Москвы Канада отказалась возвращать турбину газопровода, которая находилась в этой стране на ремонте. РФ в ответ снизила поставки по "Севпотоку", а затем анонсировала его отключение.

Все это может сорвать планы Германии по заполнению хранилищ газа накануне зимы и нанести огромные убытки зависимой от газа немецкой промышленности.

Вице-канцлер Роберт Хабек уже обратился к Канаде с просьбой вернуть турбину "Северного потока-1", но вернут или нет - пока непонятно. Ведь, судя по всему, именно на такой эффект - "принудительное" снятие Берлина с российской газовой иглы - и рассчитывала Канада, прямой союзник Британии и США.

В общем, готовится серьезный удар по немецкой экономике, которая и так плохо себя чувствует из-за инфляции. Как и другие страны Запада. Международный валютный фонд уже заявил о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году. Такой прогноз сделала директор МВФ Кристалина Георгиева.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила она Reuters.

Среди трех причин вероятного глобального кризиса две связаны с войной в Украине: инфляция на Западе и санкции против России, которые ее подстегивают.

Третья причина - замедление экономического роста Китая.

Теперь МВФ планирует снова (уже третий раз в этом году) понизить прогноз роста мировой экономики. В прошлый раз фонд опустил его до 3,6 процента (при том, что прошлом году мировая экономика выросла на 6,1%).

Все это отражается и на Украине, где к тому же бушует война. Инфляция в июне увеличилась до 20,1%, сообщил сегодня нардеп Ярослав Железняк. Больше взлетели цены на топливо и продукты питания.

Одновременно Нацбанк заявил о резком сокращении золотовалютных резервов в июне - сразу на 9%. То есть даже несмотря на обширные вливания западных доноров, иностранной валюты в Украине стало меньше.

Уплывшее зерно

Сегодня закончился скандал с российским кораблем "Жибек жолы", перевозившим украинское зерно.

Это судно покинуло контролируемый Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту. Сначала его по требованию Украины задержали в Турции. Но затем дали покинуть турецкий порт Карасу, что подтвердил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Мы сожалеем, что российскому судну "Жибек жолы", которое было заполнено украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на представленные турецким властям доказательства уголовного дела", написал он.

"Посол Турции в Киеве будет приглашен в Министерство иностранных дел Украины для разъяснения этой неприемлемой ситуации", - добавил Николенко.

С заявлением выступило и МИД Украины.

"Разочарованы отказом Турции арестовать российское судно "Жибек Жолы" с незаконно вывезенным из Украины зерном. Игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено. Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в сообщении.

Неизвестно, о чем Москва договорилась с Турцией. Но если такие прецеденты будут повторяться, вывоз украинского зерна напрямую из контролируемых Россией украинских портов может приобрести промышленные масштабы.