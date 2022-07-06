Бориса Джонсона продолжают преследовать напасти, которые в конечном итоге могут его должности.

Начало сыпаться как карточный домик возглавляемое "Джонсонюком" правительство.

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку - официально из-за секс-скандала вокруг экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера. Покидая пост Джавид заявил, что "больше не может продолжать работать с чистой совесть". Сунак уходя заявил что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьезной работы".

Как сообщали британские СМИ, в начале июля Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Джонсон, по данным журналистов, продвигал его по службе, зная об обвинениях в адрес чиновника в домогательствах. Это подтвердил и бывший сотрудник МИД Саймон Макдональд.

Негласно говорят о том, что дело не только и не столько в Пинчере, но и в том, что члены команды Джонсона спешат покинуть тонущий корабль.

"Страна" рассказывает, что происходит в британской политике.

"С Джонсоном не выиграть следующие выборы"

Отставки начались всего через месяц после того, как "Джонсонюк" едва удержался в кресле на фоне скандалов из-за вечеринок в офисе на Даунинг-стрит во время ковида.

В начале июня депутаты-консерваторы голосовали о вынесении вотума недоверия Джонсону, но он сохранил пост премьер-министра, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев

Вслед за Судаком и Джавидом ушли еще несколько членов команды Джонсона. Робин Уокер подал в отставку с поста министра образования, заявив, что больше не верит в лидерство Джонсона. В своем заявлении об уходе Уокер написал, что считает Джонсона "инстинктивным консерватором одной нации", но считает, что правительство сейчас совершает слишком много ошибок.

Роберт Халфон, председатель комитета по образованию палаты общин, опубликовал заявление, в котором говорится, что до сих пор он был против смены руководства, но передумал в свете скандала с Пинчером и того, как Даунинг-стрит это комментировал.

"Произошла не только реальная потеря честности, но и провал политики", - сказал он.

Эндрю Меррисон, член парламента от консерваторов, также подал в отставку с поста представителя правительства по вопросам торговли, заявив, что считает положение Джонсона "неисправимым". В интервью Sky News он сказал, что был "ярым лоялистом", но дошел до точки, когда решил, что "хватит".

Меррисон сказал, что настроение среди депутатов-консерваторов "лихорадочное". По его словам, есть ощущение, что это "начало конца", сказал он, и признался, что был бы очень удивлен, если бы не было дальнейших отставок.

"Часть команды Джонсона посчитала, что лояльность приносит их карьере больше вреда, чем пользы", - говорит нам британский политолог Полли Тойнби.

Об отставке в прямом эфире объявил заместитель председателя Консервативной партии Великобритании по делам молодежи Бим Афолами, который заявил, что, по его мнению, премьер-министр Борис Джонсон лишился не только его поддержки, но также поддержки партии и страны.

"Вы должны уйти в отставку, я не могу служить при этом премьер-министре", - сказал он, обращаясь к Джонсону.

В отставку также подал торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон.

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Крис Мейсон, происходящее сейчас в правительстве может обернуться его крахом.

"Два объявления об отставке друг за другом, причем в самых резких выражениях. Если отставки продолжатся, то Борису Джонсону будет очень, очень трудно оставаться на посту премьер-министра", - пишет он.

Оппозиция уже говорит о скорой смене правительства.

"После всей этой грязи, скандалов и неудач совершенно очевидно, что это правительство рушится, и министры консервативного кабинета отлично знали, что представляет собой премьер-министр, - заявил по поводу последних отставок лидер лейбористов сэр Кир Стармер. - Все они были подпевалами на протяжении всей этой печальной истории, но британскую общественность не обманешь. Партия тори погрязла в коррупции, и смена одного человека этого не исправит. Только настоящая смена правительства сможет запустить так необходимые Британии перемены".

"Вы дискредитировали нашу великую страну слишком долго", - пишет в "Твиттере" лидер либерал-демократов сэр Эд Дэйви и также дает премьер-министру совет "уходить, и уходить немедленно".

Бывший заместитель премьер-министра Майкл Хезелтайн, который в свое время оппонировал Маргарет Тетчер, полагает, что консерваторы уже сами хотят избавиться от Джонсона.

"Думаю, что после того, как 148 заднескамеечников проголосовали против Бориса Джонсона, а бывшие лидеры партии Майкл Хауард и Уильям Хейг призвали его уйти в отставку, конец был неизбежен, - сказал Хезелтайн в интервью Би-би-си. - У консерваторов есть инстинкт к выживанию, и они понимают, что с Джонсоном им не выиграть на следующих выборах".

Экс-лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Борису Джонсону попытаться подать в отставку, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности.

"Ущерб, нанесенный его премьерству, серьезный", – отметил он.

Колумнист Guardian Мартин Кеттл считает, что еще июньское голосование стало смертельным ранением для нынешнего премьера.

"Политики после такого не выживают", – написал журналист.

По мнению Washington Post, отставка Джонсона с поста премьера – лишь вопрос времени.

Как отмечает издание, в 2018 году против его предшественницы Терезы Мэй проголосовали 37% депутатов, после чего она ушла со своего поста через полгода. Джонсон же потерял 40% поддержки парламентариев.

При этом часть кабмина - на стороне Джонсона. Например, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что "на все 100% поддерживает премьер-министра".

С "Джонсонюком" остаются и министр обороны Бен Уоллес, министр внутренних дел Прити Патель, миристр юстиции Доминик Рааб и министры по делам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Среди жителей Британии тем временем растет недовольство "Джонсонюком".

По опросам, число британцев, которые хотят, чтобы Джонсон ушел в отставку, достигло нового максимума - 69%.

Большинство избирателей-консерваторов 2019 года (54%) также хотят, чтобы премьер-министр ушел, впервые это число было выше, чем число тех, кто хочет, чтобы он остался (33%).

"Бориса сейчас критикует уже почти вся страна, а не только министры. Борис обещал улучшить медицину, если люди проголосуют за "брексит", обещал построить десятки новых больниц. А воз и ныне там, многим неясно, на что уходят налоги", - говорит "Стране" британский журналист Мартин Бробби.

Последствия для Украины

Новый скандал в Консервативной партии переключает на себя внимание в британском обществе с украинской темы.

И, в том числе, и из-за этого Джонсон, как полагают эксперты, будут тему войны и далее активно педалировать, чтоб отвлечь общество от скандала.

"Джонсон отчаянно пытается спасти свою репутацию и пытается сместить фокус внимания на Украину, что некоторые трактуют как тактический ход, призванный отодвинуть последние скандалы на задний план. Но замять тему не получилось, особенно учитывая скандальную фигуру Джонсона. Британцы когда-то любили Джонсона за его эксцентрическое поведение, много ему прощали, но сейчас, по мнению некоторых, он перешел все границы, разделив правила для всей страны и для себя лично и своих приближенных", - сказала "Стране" британская журналистка Оливия Креллин.

Впрочем, в случае отставки Джонсона, и даже досрочных выборы и возможного прихода к власти лейбористов, для Украины мало что изменится.

Две наиболее обсуждаемые кандидатуры ему на смену - министр иностранных дел Трасс или министр обороны Уолесс, скорее всего, будут проводить ту же линию в отношении Украины.

Ситуация может измениться разве что в результате общеполитического кризиса, который приведет к досрочным выборам и долгосрочной разбалансировке внутренней британской политики, что снизит внимание к украинским делам.

"Джонсон - фигура сильная, но не самодостаточная. Позицию по войне в Украине определяет не Джонсон, а Великобритания. Отставка Джонсона и замена его на Трасс или Уоллеса ничего не изменит: консерваторы остаются у власти, Ричард Мур - во главе МИ6. Поэтому в целом политика Британии, направленная на максимальное усиление позиций в Европе (в том числе путём использования войны в Украине для ослабления России, а косвенно - и ЕС) останется актуальной", - сказал нам политолог Константин Бондаренко.

С ним солидарен эксперт Руслан Бортник.

"В Британии при власти все равно останется Консервативная партия, которая может поменять лидера, который автоматически станет новым премьер-министром. Более того, в Британии существует консенсус между консервативной и лейбористской партиями в отношении событий в Украине. Единственное, что в случае отставки Джонсона могут возникнуть две проблемы. Первая - это переформатирование правительства и определенная временная пауза. Пока Британия будет занята внутренними делами, внимание к Украине уменьшится, а эффективность и интенсивность отношений между Украиной и Британией в это время снизится. Второе - если вопрос отставки премьер-министра приведет к расколу внутри Консервативной партии и к внеочередным парламентским выборам. Тогда внутреннеполитический кризис в Британии может затянуться на период около полугода, и Украина получит тот же эффект - снижение внимания к себе и уровня сотрудничества. Но даже в случае досрочных парламентских выборов и внутреннего кризиса не стоит ожидать системного разворота или смены курса Британии в отношении России и Украины. В этом разрезе британская политическая система и оппозиция находятся в консенсусе. Но отставка Джонсона или отставка плюс досрочные выборы могут потенциально спровоцировать снижение интенсивности сотрудничества, замораживание контактов", - прогнозирует Бортник.