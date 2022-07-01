Международный корреспондент канала CNN Сэм Килли опубликовал колонку, в которой утверждает, что у премьера Великобритании Бориса "Джонсона есть две общие черты с Путиным, которые служат стратегическим целям российского президента гораздо больше, чем его поддержка Украины угрожает им".

Поэтому Килли призывает в своей колонке читателей: "не дайте себя одурачить поддержкой Борисом Джонсоном Украины".

По мнению Килли, основная цель, за которую сражается Украина - это возможность получить членство в Европейском союзе и быть частью "основанного на правилах мирового порядка". А Джонсон, напротив, вывел Британию из ЕС и "с гордостью разрывает на части" мировой порядок. Также приводится свидетельство сестры Джонсона, которая говорила, что в детстве он хотел быть "королём мира".

"Украинцы умирают за право присоединиться к Европейскому союзу - международному органу, за выход из которого боролся Джонсон, и который Путин усердно пытался подорвать его", - считает Килли.

По его мнению, Джонсон стремился стать похожим на премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Но убедить в этом он может очень немногих, как бы радушно его ни принимали в Киеве, так как он понимает, что многие из свобод, к которым стремятся украинцы, находятся в ЕС.

Килли пишет, что в Британии Джонсона могут отправить в отставку в течение ближайшего года, и именно проблемами внутри страны можно объяснить его "страстный интерес к Украине".

"Но он старательно избегает любого упоминания сути ее (Украины - Ред.) борьбы с Россией, которая в глубине души заключается в желании Украины присоединиться к Европейскому союзу", - пишет Килли.

Как отмечает Telegram-канал "Политика страны", такая статья с жесткой критикой Джонсона не удивительна.



"Западный мир и западные элиты отнюдь не едины. Все последние годы нарастала война между двумя условными партиями – леволиберальной (глобализм, права меньшинств, BLM, зеленый курс) и правоконсервативной (сворачивание глобализации, протекционизм, национализм, традиционные ценности).



И после российского вторжения в Украину противостояние никуда не делось, а в некоторым аспектах, из-за обострения социально-экономических проблем, даже усилилось.



При этом самыми активными сторонниками Украины в противостоянии с Россией являются именно представители правоконсервативного крыла (Джонсон и польские власти). Именно в них еще жив имперский дух Запада, который столь отвратителен для леваков. Хотя правый лагерь по отношению к войне в Украине не однороден. Часть его представителей (Орбан, некоторые республиканцы США) видят в Путине союзника в борьбе с глобалистскими элитами.



Но ведущую роль в ЕС и США сейчас играет леволиберальный лагерь – Байден, Демпартия США, Макрон, Шольц.



И хоть на время войны внутризападные противоречия они и стараются не педалировать, но не забывают время от времени напоминать о том, что Джонсон или Дуда с Качиньским находятся не совсем на правильной стороне истории.



И именно в леволиберальном лагере и начинает вариться сейчас главная "зрада" в виде призывов к компромиссному миру с Россией. Потому что дальнейшая милитаризация Запада и дефрагментация глобальной экономики через "выключение" из нее России – это вполне комфортное будущее для таких как Джонсон, но совсем не та картина мира, которую видели в своих планах либералы. И именно поэтому (а также в силу нарастания экономических проблем в странах Запада) леволиберальная партия хочет закончить войну поскорее. Но при этом так, чтоб ее конец не выглядел победой России (чтоб не поощрять ни ее, ни другие незападные страны к новым войнам).



Правда, как так это все устроить - пока никто не придумал. Но, судя по публикациям в западных СМИ, мыслительный процесс в этом направлении идет активно", - пишут аналитики канала.

Ранее "Страна" писала, что Джонсон не считает вероятной войну между Великобританией и Россией.

Также мы рассказывали, что недавно премьер-министр Британии предложил Евросоюзу создать новую Римскую империю с Турцией и Северной Африкой.