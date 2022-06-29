Джонсон предложил Евросоюзу создать новую Римскую империю с Турцией и Северной Африкой
Политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции, должно включать в себя не только Европу, но также Турцию и страны Северной Африки.
Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в Мадриде.
По мнению Джонсона, такое сообщество должно стать неким современным подобием Римской империи.
Отметим, что ранее Британия отказалась стать членом "Европейского политического сообщества".
Создать политическое сообщество ЕС с участием европейских государств, не входящих в сам Евросоюз, предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Сообщалось, что в новое Европейское политическое сообщество пригласят все страны Европы, кроме Беларуси и России.
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