Британия не станет членом "Европейского политического сообщества", предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня заявила глава МИД королевства Лиз Трасс, пишет Euractiv.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, предлагая "политическое сообщество" как альтернативу членству в ЕС, заявил, что эта идея может объединить страны со схожими ценностями с ЕС по торговле, верховенству права и свободному передвижению, начиная "от Великобритании и до Украины".

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин, Лиз Трасс опровергла это предположение французского президента, заявив, что Британия не заинтересована в членстве в "Европейском политическом сообществе".

Трасс сказала, что приоритетами Британии является усиление роли НАТО и G7.

Напомним, 24 июня на саммите ЕС в Брюсселе утвердили идею создания "Европейского политического сообщества".

Как писала "Страна", в европейское политическое сообщество ЕС планируют пригласить все страны Европы, исключая Беларусь и Россию. В том числе пригласят и Украину.

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