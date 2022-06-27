Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает отказаться от принципа единогласия при принятии решений в ЕС. Такое заявление он сделал в публикации на сайте Евросоюза.

"По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений... Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов",- высказал мнение Боррель.

"В разное время мы расплачивались за принцип единогласия во внешней политике ЕС, ослабляя и затягивая свои действия", - пояснил он.

Боррель привел пример с введением санкций против РФ и отметил, что из санкционного списка исчез патриарх Кирилл.

"В конце мая мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России (в отношении нефти, страхования и расширения санкционного списка). Но нам потребовался на это месяц.

И я сожалею, что некоторые заключительные положения были смягчены, и патриарх Кирилл был исключен из списка подсанкционных лиц, несмотря на то, что его присутствие в списке не оспаривалось в ходе обсуждений на собрании", - рассказал Боррель.

По его словам, здесь большое значение имеет, принимается ли решение единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Боррель объяснил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

"Они могут сидеть на своих позициях, заставляя других меняться. И чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходят чаще, чем в прошлом", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Отметим, что для того, чтобы отказаться от принципа единогласия, необходимо принять единогласное решение по этому поводу.

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