Президент России Владимир Путин заявил, что после признания независимости "ЛНР" и "ДНР" Москва столкнулась со спекуляциями на тему планов России восстановить империю. Но в Кремле ничего подобного не планируют.

Об этом Путин сказал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет "РИА Новости".

"Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве", - заявил Путин.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета и независимости "ЛНР" и "ДНР", которым, среди прочего, одобрил ввод российских войск в "республики".

Уже на следующий день "парламенты" "ДНР" и "ЛНР" ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Данные договоры подразумевают и ввод на территорию "республик" российской армии. "Страна" собрала мнения и реакции на решение Путина признать "ЛДНР".

О признании "республик" Путин объявил во время своей речи. В ней же он заявил, что современная Украина в нынешних границах была создана большевиками за счет исторических российских земель. О чем еще говорил российский президент подробно рассказала Олеся Медведева: