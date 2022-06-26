Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для него будет честью принять Владимира Зеленского с государственным визитом, если украинский президент сочтет возможным покинуть свою раздираемую войной страну.

Таким образом он прокомментировал информацию журналистов, что Джонсон уже пригласил Зеленского в Британию.

"Если он когда-нибудь сможет уехать и для него будет разумно покинуть Украину, то, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его у себя", - сказал британский премьер в комментарии ITV News на саммите G7 в Баварии.

Но сейчас, по мнению Джонсона, для Украины самое главное, чтобы западные лидеры на саммите G7 в Германии остались едины в поддержке Зеленского.

"Я думаю, что он проделал совершенно потрясающую работу, руководя своей страной и мировым мнением в ужасное время", - сказал Джонсон

По данным The Sunday Times, что британский премьер рассматривает возможность предложить Зеленскому государственный визит, включая встречу с королевой. По сообщению газеты, представители консерваторов также хотели бы, чтобы он выступил на партийной конференции в октябре, возможно, по видеосвязи.

Ранее издание писало, что визитом Зеленского команда Джонсона работает над одним из планов по повышению его популярности.

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