Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что время дешевых углеводородов из России прошло, поэтому "Большой семерке" нужно адаптироваться и переходить на зеленую энергетику. Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что здесь на G7… мы все осознаем, что вечеринка углеводородов из России закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще", - сказал он.

В то же время Джонсон уточнил, что в долгосрочной перспективе международные партнеры смогут разработать решение, связанное с зеленой энергетикой.

Напомним, сегодняшний саммит лидеров стран "Большой семерки" проходит в роскошном отеле Schloss Elmau.

Также, по данным CNN, лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из РФ.

Ранее был информация, что на саммите в Баварии лидеры обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть. Но пока по этой теме информации нет.