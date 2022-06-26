Саммит лидеров стран "Большой семерки" проходит в роскошном отеле Schloss Elmau. Об этом сообщает Tagesschau.

В сети появились первые кадры с саммита "Большой семерки", который в этом году проходит в роскошном отеле Schloss Elmau в Баварских Альпах.

Так, на общем фото были замечены:

председатель Евросовета Шарль Мишель (гость саммита);

премьер-министр Италии Марио Драги;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент Франции Эмманюэль Макрон;

канцлер Германии Олаф Шольц;

президент США Джо Байден;

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

премьер-министр Японии Фумио Кисида;

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (гость саммита).

Также, по данным CNN, лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из РФ.

Ранее был информация, что на саммите в Баварии лидеры обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть. Но пока по этой теме информации нет.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".