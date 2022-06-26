Появились фото и видео из отеля Schloss Elmau, в котором проходит заседание лидеров стран G7
Саммит лидеров стран "Большой семерки" проходит в роскошном отеле Schloss Elmau. Об этом сообщает Tagesschau.
В сети появились первые кадры с саммита "Большой семерки", который в этом году проходит в роскошном отеле Schloss Elmau в Баварских Альпах.
Так, на общем фото были замечены:
- председатель Евросовета Шарль Мишель (гость саммита);
- премьер-министр Италии Марио Драги;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- президент США Джо Байден;
- премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;
- премьер-министр Японии Фумио Кисида;
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (гость саммита).
Также, по данным CNN, лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из РФ.
Ранее был информация, что на саммите в Баварии лидеры обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть. Но пока по этой теме информации нет.
Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".