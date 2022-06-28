Премьер Британии Борис Джонсон не считает вероятной войну Великобритании с Россией.

"Не думаю, что до этого дойдет", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналиста Sky News, готовится ли Великобритания к войне с Россией после саммита G7.

По его словам лидеры "Большой семерки" "явно" очень усердно работали, чтобы ограничить конфликт.

"Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не так. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им поддержку, необходимую им для защиты", - сказал Джонсон.

По словам британского премьера, лидеры G7 согласились "дать украинцам стратегическую прочность, необходимую им для того, чтобы попытаться изменить ситуацию".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил о возможной нехватке в стране экипажей ВМС и ВВС, а также реактивной артиллерии дальнего действия. Он направил премьер-министру Борису Джонсону письмо с просьбой увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП (сейчас - 2,2%) к 2028 году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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