Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупреждает о возможной нехватке в стране экипажей ВМС и ВВС, а также реактивной артиллерии дальнего действия. Он направил премьер-министру Борису Джонсону письмо с просьбой увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП (сейчас - 2,2%) к 2028 году.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Уоллеса, опубликованные данные НАТО показывают, что доля расходов Великобритании снижается второй год подряд.

Письмо, адресованное Джонсону, просочилось в СМИ накануне саммита НАТО в Мадриде, на котором будут обсуждаться новые угрозы, исходящие от России, и ожидается выделение еще тысячи британских военнослужащих для защиты Эстонии.

Официальные цифры, опубликованные НАТО 27 июня, показывают, что несмотря на то, что в 2022 году Британия увеличила оборонный бюджет на 2%, по сравнению с предыдущими годами этот показатель снижался. Без дальнейшего повышения расходов на оборону финансирование армии достигнет дна уже через три года, в 2025 году.

Уоллес настаивает на увеличении бюджета в течение нескольких месяцев.

Исходя из того, что в бюджете на 2022–2023 годы запланировано на нужды оборонного министерства 32,4 млрд фунтов стерлингов, повышение до необходимых 2,5% будет означать дополнительные миллиарды.

Источник издания в Минобороны Британии не стал комментировать само письмо, но косвенно определенные изменения в подходе подтвердил.

"Министр обороны и премьер-министр всегда говорили, что правительство будет реагировать на любые изменения относительно угроз", - сообщил он.

Генерал Патрик Сандерс, глава сухопутных войск, также намекнул, что Британии придется тратить больше средств на оборону в ответ на российскую агрессию, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Великобритании потребуется несколько лет, чтобы пополнить отправленные в Украину запасы вооружения.

Также мы писали, что в британской армии призвали солдат готовиться к Третьей мировой войне против РФ.