Великобритания собирается выделить до 10 млн фунтов (около 12,28 млн долларов - Ред.) на ремонт украинской железной дороги, чтобы облегчить вывоз зерна.

Об этом сообщает офис премьер-министра Бориса Джонсона.

Говорится, что сейчас Великобритания ведет переговоры с Украиной о том, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".

Ранее сообщалось, что Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна.

Также мы писали о схеме с "безопасной зоной" по вывозу зерна из украинских портов, которую предложила Анкара.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".