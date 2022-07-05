В Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава Минздрава Джавид покинул свой пост, заявив, что он "больше не может продолжать работать с чистой совестью". Позднее глава Минфина присоединился к его инициативе.

Вскоре после появления этой новости заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами подал в отставку в прямом эфире.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон", что на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Джонсон знал о подозрении в отношении экс-замглавы МИД Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора фракции консерваторов. Джонсон официально признал это и принес публичные извинения.

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