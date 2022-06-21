Вице-премьер Польши Качиньский заявил об отставке
Глава польской правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, который призвал НАТО вмешаться в войну на стороне Украине, заявил о своем уходе из правительства.
Об этом он сказал в интервью Польскому агентству печати.
"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал он.
Отметим, что Качиньский считается неформальным правителем Польши. В последнее время он выступал за прямое участие НАТО в войне в Украине. Также он приветствовал, если США разместят в Польше ядерное оружие.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.