Глава польской правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, который призвал НАТО вмешаться в войну на стороне Украине, заявил о своем уходе из правительства.

Об этом он сказал в интервью Польскому агентству печати.

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал он.

Отметим, что Качиньский считается неформальным правителем Польши. В последнее время он выступал за прямое участие НАТО в войне в Украине. Также он приветствовал, если США разместят в Польше ядерное оружие.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.