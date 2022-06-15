Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта с Россией, и что поражение США и Запада в целом в Украине было бы более серьезным, чем во Вьетнаме или в Афганистане.

Об этом он сказал в интервью "Gazeta Polska".

"Зацикленность Запада на избегании войны делает нас несколько слабее перед Россией, которая не считается ни с какими ценностями, мы бьём её по голове техникой и подготовкой, но в себе снижаем решимость победить", - сказал Качиньский.

Ранее о том, что войну в Украине не получится остановить без вмешательства НАТО, заявлял бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Однако официальная позиция США и Альянса - напрямую с Россией не воевать.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.