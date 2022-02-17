Президент Чехии Милош Земан, которого МИД Украины обвинил в подрыве отношений с Киевом, назвал утверждения о начале 16 февраля "вторжения" РФ в Украину очередным "конфузом" спецслужб США после Ирака и Афганистана.

Такое заявление он сделал в интервью, опубликованном в четверг, 17 февраля, газетой Mladá fronta DNES.

Земан сравнил эти утверждения с ранее распространенными американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились.

"Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков - Ред.), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод. Если речь идет об американских спецслужбах, то это (информация о начале военных действий 16 февраля - Ред.) стало их третьим конфузом. Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США - Ред.) утверждали, что "Талибан" никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас - третий (конфуз - Ред.)", - заявил Земан.

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России.