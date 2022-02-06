Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана о том, что отправка военных НАТО в Украину нецелесообразна.

Пост он разместил у себя в Twitter.

"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершилась очередной неудачей", - сказал он.

В то же время Кулеба уточнил, что с нетерпением ждет в Украине на главу чешского МИД Яна Липавски.

"Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехнии и Европы в целом несет агрессия РФ против Украины", - добавил он.

Напомним, президент Чехии Милош Земан вернулся после длительной болезни в строй и заявил, что Прага выступает против отправки войск НАТО в Украину.

"Страна" также писала, что ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать боевые части своих военных сил в Украине.

Также мы сообщали, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден не имеет ни планов, ни интереса, ни желания отправлять американские войска в Украину.